مدير مدرسة «ابدأ» بدمياط: صناعة الخدمات اللوجستية مكون حاسم في اقتصادنا

أكد إيهاب أسعد أحمد النحاس، مدير مدرسة «ابدأ» الوطنية، للعلوم التقنية في دمياط، المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية، وصيانة وإصلاح السفن، أن صناعة الخدمات اللوجستية مكون حاسم، في اقتصاد مصر، بفضل موقعها الاستراتيجي بين قارة أفريقيا وآسيا وأوربا، وتم اختيار التخصصات في المدرسة بدمياط، بسبب موقعها الاستراتيجي على شاطيء البحر المتوسط، واحتوائها على أكبر ميناء لوجستي في مصر، وتوسطها ما بين مدينة بور سعيد وقناة السويس من الجهة الشرقية، ومدينة الإسكندرية من الجهة الغربية.

مدينة دمياط أهم المدن في مجال تصنيع السفن

وأوضح «النحاس» خلال افتتاحية الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، أن مدينة دمياط تعتبر من أهم المدن في مجال تصنيع السفن، ويوجد بها العديد من المصانع والمنشآت في هذا المجال، وتم تطوير المدرسة بالكامل، بداية من تطوير البنية التحتية، وتطوير الورش والمعامل والفصول التعليمية، وتم تجهيز عدد 3 ورش، عبارة عن ورشة لمحاكاة التخزين الذكي، الذي يستخدم في التحكم آليًا، وورشتين لصيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى 3 معامل، عبارة عن معملين للكمبيوتر ومعمل للغات.

21 فصلا للمراحل الثلاثة

وأضاف «النحاس» أنه تم تطوير المناهج طبقًا للمعايير الدولية، وعلى أيدي خبراء مناهج، وبالتعامل مع كبرى الشركات، التي تعمل في مجالي الخدمات اللوجستية، وصيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى دراسة المناهج باللغة الإنجليزية، واللغة الألمانية كلغة ثانية، ويصل عدد فصول المدرسة إلى 21 فصل للمراحل الثلاثة، وعدد الورش 3، وعدد المعامل 3، وسيتم اعتماد منظومة التعليم بالكامل داخل المدرسة، من هيئة بيرسون البريطانية.