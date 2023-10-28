مدير مدرسة «ابدأ»: نوفر مناهج دولية وتدريبات باللغة الإنجليزية

قال عصام رضا محمد، مدير مدرسة «ابدأ» الوطنية للعلوم التقنية، ببدر المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، إنَّه تمّ اختيار تخصص الذكاء الاصطناعي في مدينة بدر نظرًا لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، التي تعد مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى احتياجات الشركات والمناطق الصناعية، بمحافظات القاهرة الكبرى، لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وأكّد «رضا» خلال افتتاحية الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، أنَّه تمّ تطوير المدرسة بالكامل، بداية من تطوير البنية التحتية، وتطوير الورش والمعامل والفصول التعليمية، بالإضافة إلى تجهيز 9 معامل، وهي عبارة عن معملين للكمبيوتر للذكاء الاصطناعي والبرمجة، ومعمل للأنظمة المدمجة، ومعمل للدوائر الكهربائية، ومعمل للروبوتكس، ومعمل للأنظمة الذكية، ومعمل البي ال سي وأنظمة اسكادا، وعمل لآليات التحكم، ومعمل للغات.

تطوير المناهج طبقًا للمعايير الدولية على أيدي خبراء

وأضاف «رضا» أنَّه تمّ تطوير المناهج طبقًا للمعايير الدولية، على أيدي خبراء المناهج، بالتعاون مع الشركات الكبرى المعنية والعاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيدرس الطلاب التخصصات المنهجية باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دراسة اللغة الألمانية كلغة ثانية، ويصل عدد فصول المدرسة، إلى 12 فصلا، موزعة على الصفوف الدراسية الثلاث، والكثافة الطلابية لكل فصل 25 طالبا فقط، وسوف يتمّ اعتماد المنظومة التعليمة بالمدرسة، من هيئة أمنية الفنلندية.