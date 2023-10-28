الرئيس السيسي: الدولة مستعدة لتوفير 100 مدرسة صناعية وتعليم فني سنويا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الدولة المصرية مستعدة لتوفير 100 مدرسة صناعية وتعليم فني سنويًا مثل مدرسة بدر وبرج العرب، موجها حديثه للمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية،: «أي مدارس بتغطي مناطق صناعية معينة أو صناعات معينة، مستعدون لإعادة تخصيصها وتأهيلها عشان تقوم بالدور ده وتكونوا مسؤولين عنها».

وأضاف «السيسي» خلال افتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أنَّه يوجد ما يسمى بالأراضي المستردة، والتي كانت عليها تعدي في السنوات الماضية، وتتواجد في كل المحافظات وقد تكون داخل كتل سكانية، وحجمها لا بأس به ويصل إلى ملايين الأمتار.

وتابع: «أنا بقول كدة لينا كلنا كحكومة وكوزارات معنية بالموضوع عشان ننسق عشان نبقى شايفين الأراضي دي، ونقول إن دي أراضي متاحة نعيد تخصيصها وفقا للقواعد والشروط، للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانعهم الصغيرة والمتوسطة، وهذا ينطبق إننا ننشأ لهم منشآت، بس أنتم تدورا على آلية إزاي تتعمل، وكل اللي بهدف منه أوفر منه وقت وجهد وتمويل».