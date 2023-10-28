ضبط 2 طن دقيق و7900 عبوة عصائر مجهولة المصدر في البحيرة (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، عددا من الحملات تموينية، ما أسفر عن ضبط مخالفات.

ضبط دقيق فاسد في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية بمركز إيتاى البارود عن ضبط 233 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، و45 جوال دقيق فاخر استخراج 72% وزن الواحدة 50 كيلوجراما مجهول المصدر، ومخبز سياحي يدار بدون ترخيص، و4 محلات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، و7900 عبوة عصائر، و45 كيلوجرام سكر مجهول المصدر، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي حملة مماثلة بمركز دمنهور، بالاشتراك مع هيئة سلام الغذاء ومديرية الصحة والوحدة المحلية، تم ضبط كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على المضبوطات و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جهتها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز و الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.