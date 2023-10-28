الجامع الأزهر يعقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل اليوم

يواصل الجامع الأزهر الشريف اليوم، عقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل، الذي يأتي تحت عنوان: «الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح»، تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمتابعة الدكتور محمد الضويني، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع.

توعية النشء بالآداب الإسلامية

يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر في الملتقى الشيخ أحمد سنجق، منسق وحدة القرآن الكريم بالجامع الأزهر، مبيناً أوجه «التعاون على البر»، بينما يستعرض الشيخ أحمد عبد العزيز، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر شرح «ظرفي الزمان والمكان».

مواعيد عقد ملتقى الطفل الخلوق

وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى «الطفل الخلوق والنظيف والفصيح»، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.