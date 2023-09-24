السفير الأرجنتينى: الجامع الأزهر أهم معالم الحضارة الإسلامية في مصر

أعرب سفير جمهورية الأرجنتين جونزالو أوريو لابيتيا، عن سعادته بزيارة الجامع الأزهر، الذي جاوز عمره ألف عام، موضحًا أن هذه الزيارة لم تكن الأولى، فقد زار الجامع الأزهر في وقت سابق، وهو ما دفعه لتكرار زيارته إلى أحد أهم معالم الحضارة الإسلامية في مصر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من البعثة الدبلوماسية الأرجنتينية إلى الجامع الأزهر، اليوم الأحد، ضم وزير مستشار نائب بعثة الأرجنتين إلى مصر خوسيه ألبيرتو فلوريس فيلاسكو، وعددًا من أفراد البعثة، وكان في استقبال الوفد الدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ أحمد عبدالعظيم الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، وأفراد العلاقات العامة والإعلام بالجامع الأزهر.

الوفد الأرجنتيني يستمع لشرح تفصيلي عن تاريخ الأزهر

وخلال الجولة، استمع الوفد الأرجنتيني إلى شرح تفصيلي عن التاريخ العريق للجامع الأزهر، وأروقته التي حملت العِلم وقامت بتدريسه لقرون، كما تفقد رواق الأتراك الذي يضم اللجنة الرئيسية للفتوى بالأزهر الشريف.

والتقى الوفد، بعض أطفال رواق الطفل لحفظ القرآن الكريم بالجامع الأزهر، وأعربوا عن سعادتهم باهتمام الجامع الأزهر ومؤسسة الأزهر عموما بالتعليم الديني في هذا السن المبكر.

مدير الجامع الأزهر يستعرض الأنشطة العلمية

ومن جانبه، استعرض مدير الجامع الأزهر الأنشطة العلمية التي يقدمها الجامع الأزهر للجمهور، من محاضرات لشرح كتب التراث، وحلقات القرآن الكريم للأطفال والكبار، ومحاضرات العلوم الشرعية والعربية، مؤكدًا سماحة الإسلام والمعاني السامية لهذا الدين العظيم، والمنهج الوسطي المعتدل، الذي يرسخ قيم التعايش السلمي بين الطوائف والأديان المختلفة داخل المجتمع، واحترام الآخر ومعتقداته.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن بالغ سعادته بزيارة هذا الصرح الشامخ، وثاني أقدم الجامعات في العالم أجمع.