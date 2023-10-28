إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مركز الحامول بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في تنفيذ إزالة 3 حالات تعد على الرقعة الزراعية على مساحة 475 م بقرية الكفرالشرقي، وإعادة الأرض الى حالتها الزراعية، وتسليمها الى جهة الولاية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين بمعرفة مسئولي حماية الأراضى، ورئيس الوحدة المحلية لقرية الكفرالشرقى بالحامول.

الحفاظ علي الرقعة الزراعية

وشدد محافظ كفرالشيخ، عبر بيان اليوم السبت ، بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية، وإزالة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية الرقعة الزراعية، التى هى حق الدولة والأجيال القادمة.

تكثيف المرور من قبل رؤساء المدن

وأشار محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات المرورية من قبل رؤساء المدن والوحدات المحلية، وذلك للحد من أي حالات بناء من علي الرقعة الزراعية، بهدف الحفاظ عليها كمساحات خضراء تنتج محاصيل حقلية مهمة.