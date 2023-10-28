كيف نشجع الأطفال على دعم القضية الفلسطينية؟.. استشاري نفسي تجيب

«عندما يشاهد طفلك فيديو عن حرب غزة، ماذا نفعل؟»، سؤال أصبح محور اهتمام كثير من الأمهات خلال الآونة الأخيرة، فمع تصاعد وتيرة الأحداث في فلسطين، وبدء جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري، انتشرت فيديوهات وصور عن معاناة أهل غزة خاصة الأطفال والنساء.

الدكتورة فيفيان مجدي، استشاري الطب النفسي، أكدت ضرورة التوعية بأهمية تعليق الآباء على الأحداث الجارية عندما يشاهدها أطفالهم، سواء عبر مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت، أو حتى من خلال القنوات التلفزيونية التي تتابع الأحداث لحظة بلحظة، بما تتضمنه من مشاهد الترويع والأعمال غير الإنسانية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

استشاري طب نفسي: أولادنا مطالعين للقضية الفلسطينية

وأضافت «مجدي»، خلال استضافتها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ قلوبنا وأرواحنا مع كل أهالي غزة، بل وحزننا ووجعنا لا يقل عنهم: «ولادنا مطالعين للقضية، ورغم أننا طوال الوقت كنا نبعدهم عن مشاهدة كل ما هو عنيف ومرعب، لكن الأحداث الجارية مختلفة، فهي واقع حقيقي ولا نقاش فيه، ولا يصح مواراته، ويجب توعيتهم بأهمية القضية الفلسطينية».

عندما يشاهد طفلك فيديو عن حرب غزة.. ماذا تفعل؟

وتابعت استشاري الطب النفسي: «السؤال الذي يطرح نفسه: نوريهم صح إزاي؟ منعتمش، وعندما يشاهد الطفل فيديو عن حرب غزة، يجب التوضيح من الأهل ولماذا يحدث لـ أهالي القطاع هذه الجرائم، ويرتكب بحقهم أعمال غير إنسانية، وعلينا أن نربي أطفالنا على الإيمان بالقضية الفلسطينية ودعمها، وتوضيح الحق الفلسطيني».