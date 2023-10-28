فيلم حسن المصري في المركز الخامس بالسينما.. حقق 113 ألف جنيه خلال يوم

جاء فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، بالمركز الخامس في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، حيث حقق أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ 113 ألفا و270 جنيها، وسبقه في الترتيب أفلام فوي فوي، الخميس اللي جاي، وش في وش، العميل صفر، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم حسن المصري، على مدار نحو 3 أسابيع عرض بالسينما نحو 4 ملايين و500 ألف جنيه، وحظى بردود أفعال متباينة من قِبل النقاد والجمهور، ويضاف إلى سلسلة الأفلام التي يقود بطولتها أحمد حاتم.

قصة فيلم حسن المصري

تدور قصة فيلم حسن المصري، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، حيث يجد حسن المصري الشاب الذي فقد شقيقته الصغيرة في انفجار سيارة، والذي يقوم بدوره أحمد حاتم نفسه في مأزق بسبب خطف فتاة مراهقة كان يتولى حراستها للضغط على والدها الذي يعمل في تجارة السلاح.

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.