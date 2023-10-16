فيلم «حسن المصري» يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر.. كم بلغت إيراداته؟

حقق الفنان أحمد حاتم نجاحا كبيرا من خلال فيلمه الجديد «حسن المصري»، واستطاع أن يحتل المرتبة الثانية في قائمة الإيرادات اليومية بشباك تذاكر السينما، بحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم «حسن المصري» لـ أحمد حاتم

وأكد الدفراوي لـ«الوطن»، أنّ فيلم «حسن المصري» حقق أمس الأحد 148 ألف جنيه بدور العرض السينمائي، وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما.

أحداث فيلم حسن المصري

وتدور قصة فيلم «حسن المصري»، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، حيث يقرر حسن المصري، ويقوم بدوره أحمد حاتم، العيش في لبنان لبدء حياة جديدة بعد وفاة شقيقته، ويعمل بإحدى شركات الحراسات الخاصة، ليجد نفسه مضطرًا لمواجهة عصابة خطيرة لإنقاذ فتاة صغيرة.

أبطال فيلم «حسن المصري»

وفيلم «حسن المصري» بطولة أحمد حاتم، ودياموند عبود، ومكرم مراد، وفريال يوسف، ولينا صوفيا، وإخراج اللبناني سمير حبشي، وقصة نورا لبيب، وسيناريو وحوار سمر طاهر.