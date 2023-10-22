فيلم حسن المصري يحقق 90 ألف جنيه إيرادات في 24 ساعة

حقق فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس السبت تقدر بـ90 ألف و699 جنيهًا، وجاء في المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية، حيث سبقه في الترتيب أفلام فوي فوي، الخميس اللي جاي، وش في وش، العميل صفر، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، على مدار 17 يوما عرض بالسينما نحو 4 ملايين جنيه، واحتفظ بترتيب مميز في المراكز الخمسة الأولى بقائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما.

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، لينا صوفيا، فريال يوسف، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

قصة فيلم حسن المصري

تدور قصة فيلم حسن المصري، عن شاب يدعى حسن المصري يقوم بدوره أحمد حاتم، يفر إلى لبنان هربًا من ماضي أليم، ويعمل في إحدى شركات الحراسات الخاصة، حتى تحدث له مفاجآة تقلب حياته وتهدد مستقبله، ويدور الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.