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3 ملايين جنيه إيرادات فيلم حسن المصري في 10 أيام بالسينما

كتب:

هبة أمين
10:41 ص | السبت 14 أكتوبر 2023
أبطال فيلم حسن المصري

أبطال فيلم حسن المصري

حقق فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، على مدار 10 أيام عرض بالسينما نحو 3 ملايين جنيه، والذي تم تصوير مشاهده في دولة لبنان، وتصّدر المراكز الأولى في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بنحو 314 ألفًا و711 جنيهًا، وجاء في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما.

قصة فيلم حسن المصري

تدور قصة فيلم حسن المصري، في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق، حيث يجد حسن المصري والذي يقوم بدوره أحمد حاتم، الذي يقرر العيش في لبنان لبدء حياة جديدة بعد وفاة شقيقته، ويعمل بإحدى شركات الحراسات الخاصة، ليجد نفسه مضطرًا لمواجهة عصابة خطيرة لإنقاذ فتاة صغيرة.

أبطال فيلم حسن المصري

فيلم حسن المصري بطولة أحمد حاتم، دياموند عبود، مكرم مراد، فريال يوسف، لينا صوفيا، إخراج اللبناني سمير حبشي، قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إنتاج شركات نيوسينشري وسينرجي وأفلام مصر العالمية ويونايتد بروس ستديوز وأوسكار للتوزيع والعرض.

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