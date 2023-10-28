خبير علاقات دولية: المجتمع الدولي يقدر دور مصر في حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، إنّه منذ بعد 7 أكتوبر وبعد الأزمة كان ثمة حالة من الانسداد السياسي الكامل من ناحية الغرب بالنظر للقضية الفلسطينية، وكانت دائما تعطي الحق للاحتلال الإسرائيلي بشكل مطلق في الدفاع عن نفسها دون اعتبار الحقوق الفلسطينية.

تواصل مع مصر

وأضاف خبير العلاقات الدولية في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، «ولكن بعد الزخم الكبير الذي شهدناه من حجم زيارات متتالية ولقاءات واتصالات تليفونية مع الرئيس السيسي وكل قادة العالم، فإن كل القادة المهتمين بإيجاد حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية تواصلوا مع الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية بشكل واضح».

مصر لا تسعى إلا للسلام

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن هذا الأمر سببه الدور الذي تلعبه مصر كرافعة سلام في الشرق الأوسط والمنطقة العربية وتحركت في هذا الإطار منذ اليوم الأول حيث تسعى مصر إلى تنفيذ حل الدولتين لأن هذا المبدأ وتنفيذه بشكل واضح سيؤدي إلى حلحلة هذا المشهد المعقد فلا حل للقضية بدون مصر.

المجتمع الدولي ينسق مع مصر

وأكد خبير العلاقات الدولية على أن ثمة اهتمام كبير من المجتمع الدولي للتنسيق مع الدولة المصرية التي سعت من خلال شركائها الإقليميين والدوليين إلى توحيد المواقف بشكل كبير.