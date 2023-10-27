مى كساب تدعم القضية الفلسطينية وتوجه رسالة للدول والشعوب العربية

حرصت الفنانة مى كساب على دعم القضية الفلسطينية، وكشف الجرائم التي يرتكبها جيش الإحتلال في حق أهل غزة، وشاركت جمهورها عدة منشورات عبر صفحتها على موقع الصور «إنستجرام».

مى كساب تدعم أهل غزة

كان أول المنشورات التى شاركتها الفنانة مى كساب عن أهل غزة صورة لطفلة من فلسطين، وهى تمسك بالعلم، وعلقت عليها قائلة: «لأجلك يا مدينة الصلاة نصلي، فلسطين».

وتابعت الفنانة مي كساب دعمها للشعب الفلسطيني من خلال منشور عن عبور المساعدات من معبر رفع لأهل فلسطين، وقالت: «ألف حمد وشكر لله دخلت ٢٠ شاحنه بمستلزمات طبية، لازم نكمل عشان كل الشاحنات تدخل كمان».

واختتمت «كساب» دعمها للقضية افلسطينية بتوجيه نداء للعرب، يوم أمس، وقالت: «‏يا عرب يا خير أمه أخرجت للأرض، إتحدو فإتحادكم قوة، لا تنساقو للصغائر والضغائن، لا للتخوين، لا للترهيب، الوقت حساس جدا، والتاريخ يكتب، ولن يرحم أحد، أنا مصرية عربية، ودمي وحبي وروحي لأبناء وطني العربي الأكبر».