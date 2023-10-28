ارتفاع حصيلة قتلى انفجار منجم في كازاخستان إلى 28 شخصا

أعلنت السلطات في كازاخستان، ارتفاع عدد ضحايا حادث انفجار وقع في منجم كوستينكو في كاراجاندا الواقعة وسط البلاد، إلى 28 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت الخدمة الصحفية لوزارة حالات الطوارئ، في بيان، إلى العثور على جثث 28 قتيلا، وما زال البحث مستمرا عن 18 من عمال المنجم.

وكان المكتب الصحفي لشركة «أرسيلورميتال تيريرتاو»، قال في وقت سابق من اليوم السبت، إن البحث مستمر عن 24 عمال آخرين، مشيرا إلى تواجد 252 عاملا في المنجم، تم إخراج 208 منهم إلى السطح، وطلب 18 منهم المساعدة الطبية.

غدا الأحد..يوم حداد وطني في كازاخستان

وأعلنت السلطات في كازاخستان، غدا الأحد، يوم حداد وطني في كازاخستان، فيما تحقق لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء عليخان سمايلوف في ملابسات الحادث.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، إنه تم تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في ملابسات الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.