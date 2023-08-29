مقتل 13 شخصا بالكونغو في هجوم على منجم ذهب شرقي البلاد

كشف متحدث باسم الجيش وشخصية بارزة من المجتمع المدني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن قيام مسلحين مجهولين بقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في هجوم خلال الليل على منجم للذهب في شرق البلاد.

وذكرت وكالة «رويترز»، في تصريح نقلته عن ديودون لوسا، رئيس الجماعة المدنية بإقليم إيتوري، إن الهجوم وقع في وقت متأخر من الاثنين في منجم شابا المملوك للقطاع الخاص بمنطقة آرو، القريبة من حدود أوغندا.

إصابة 9 أشخاص

وأشار للوكالة إلى أن وفاة 13 شخصا وإصابة 9 آخرين بإصابات شديدة، بينما احتجز المهاجمون عدة أشخاص رهينة لحين نقل الذهب المسروق وبضائع أخرى.

وبينت تقديرات المتحدث باسم الجيش جوليس نجونجو تشيكودي، أن عدد الضحايا جراء الهجوم على المنجم بلغ 14 شخصا دون ذكر الجهة المسؤولة عنه.