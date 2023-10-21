هيئة الدواء تجدد تحذيرها من استخدام المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا

جددت هيئة الدواء المصرية تحذيرها من استخدام المضادات الحيوية تزامنا مع فصل الشتاء، موضحة خلال نشرتها الدورية أنها غير فعالة لعلاج حالات الإنفلونزا، لأن أغلب أسبابها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​

هل تعالج المضادات الحيوية نزلات البرد؟

وأضافت الهيئة أن المضادات الحيوية أدوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، أو إيقاف نموها، وتستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط، ولا تستخدم لمعالجة الإصابات الناتجة عن الفيروسات كمعظم التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والانفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد.​

علاج نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية

وشددت على المواطنين في حال الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا لابد من الحصول على الراحة التامة وشرب السوائل الدافئة، وعدم الحصول على أي علاجات أو أدوية إلا بعد استشارة الطبيب المشرف على الحالة، وبعد غضون 3 أيام من الإصابة حيث أن نزلات البرد يتم التماثل للشفاء بعد 3 أيام والإنفلونزا الموسمية بعد أسبوع.