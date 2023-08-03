«الصحة» تحذر من 6 أخطاء شائعة عند استخدام المضادات الحيوية

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أخطاء شائعة عند استخدام المضادات الحيوية، قائلة في تقرير رسمي لها، إن على المواطنين التوقف عن هذه الأخطاء لما لها من أضرار جسيمة على أجهزة الجسم، وجاءت الأخطاء التي يقوم بها بعض المواطنين على النحو التالي:

أخطاء يجب التوقف عنها عند استخدام المضادات الحيوية

-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

استخدامات المضادات الحيوية

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الاستخدام الخاطئ للمضادت الحيوية يؤدي إلى الإصابة ببكتيريا مقاومة المضادات الحيوية.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة استخدام المضادات الحيوية بعد استشارة الطبيب المشرف على الحالة فقط، مشيرة إلى أن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج التهاب الحلق أو نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الجيوب الأنفية، مشيرة إلى أن المضادات الحيوية تستخدم لعلاج العدوي الناتجة عن الإصابة البكترية فقط.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة العامة، ورفع درجة الوعي الصحي لدى المواطنين بالعادات والسلوكيات الخاطئة التي يجب البعد عنها لما لها من أضرار على صحة الجسم.