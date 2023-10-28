التنمية المحلية: 5 دورات تدريبية جديدة في الأسبوع الـ 12 لخطة تدريب المحليات

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق 5 دورات تدريبية جديدة في الأسبوع الثاني عشر من الخطة التدريبية الجديدة لعام 2023-2024، وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وتشمل الدورات التدريبية الجديدة:

- دورة إعداد المدربين (TOT):

وتستهدف 50 متدربا من ديوان عام الوزارة والمحافظات، بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات من خلال تنمية المهارات القيادية والإدارية خاصة للصف الثاني من العاملين بالمحليات.

- دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الانفاق والاستثمار المحلي:

وتستهدف 28 متدرب من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجلس المدن والاحياء، بهدف تنمية مهاراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي للاستثمارات المحلية.

- دورة التخطيط المحلي المتكامل وادماج المواطنين في عملية التخطيط:

وتستهدف مديري التخطيط بالديوان العام والمدن والمراكز، بهدف تأهيلهم على إعداد خطط محلية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

- دورة اللغة الإنجليزية: وتستهدف العاملين بالجهاز الإداري المحلي، بهدف تحسين مستواهم اللغوي.

- دورة أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics:

وتستهدف العاملين بالجهاز الإداري المحلي، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لتطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية.

وأكّد وزير التنمية المحلية أنَّ هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري المحلي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

ووجه وزير التنمية المحلية المشرفين على تنفيذ الدورات التدريبية بضرورة مراعاة الجودة والفاعلية في تنفيذ هذه الدورات، وإعداد البرامج التدريبية وفقًا لاحتياجات المتدربين.