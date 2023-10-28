انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 2565 جنيهًا

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم، عقب الانخفاض الذي حدث خلال الأيام الماضية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

انخفاض عيار 21 بقيمة 15 جنيها

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولًا انخفاضًا بقيمة 15 جنيها، ووصل سعر الجرام إلى 2565 جنيهًا، مقابل 2680 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2931 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 بسعر 2199 جنيهات، بينما سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و520 جنيه.