آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. تراجع عيار 21

شهدت أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية اليوم الجمعة 27-10-2023، انخفاضاً ملحوظاً مقارنة ببداية التعاملات الصباحية اليوم، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار21 بنحو 20 جنيها، ليسجل الآن نحو 2515 جنيها بدون مصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك نحو 2874 جنيها خلال منتصف التعاملات المسائية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصربمحلات الصاغة بدون مصنعيو، نحو 2635 جنيها للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعآ اليوم في مصر بمحلات الصاغة ، نحو 2515 جنيها للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، نحو 2156 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1677 جنيها للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 27-10-2023 بمحلات الصاغة، نحو 20120 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 1982 دولارا.