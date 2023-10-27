أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم.. تعرف على جميع الأعيرة

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة والأسواق المصرية، في ختام تعاملات اليوم الجمعة، 27-10-2023، استقرارا نسبيا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا 2580 جنيها، بدون مصنعية أو ضريبة، كما استقر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك، ليسجل نحو 2949 جنيها خلال ختام التعاملات اليومية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الخميس، ليسجل نحو 2703 جنيهًا للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2580 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2211 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1720 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 27-10-2023، استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 20640 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2006 دولارا.