استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 28-10- 2023 في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية استقرارًا، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، ليسجل 2580 جنيها بدون مصنعية في ختام التعاملات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 28-10-2023، في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقآ لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، ليسجل نحو 2949 جنيها، وسجل عيار 22 نحو 2703 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويزداد الإقبال على شراء عيار 21 الذي استقر عند 2580 جنيها للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما استقر عيار 18 اليوم عند 2211 جنيها بدون مصنعية، وسجل عيار 14 نحو 1720 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 28-10- 2023 استقرارا بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 20640 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2006 دولار.