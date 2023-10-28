الهلال الأحمر: ألف شاحنة في انتظار النفاذ لغزة.. دخل منها 84 حتى الآن

قال الدكتور رامي الناظر، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، إن الجمعية شهدت عدة اجتماعات تنسيقية مع شركاء الحركة الدولية مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر، للتعبير عن رفض الانتهاكات التي يشهدها المدنيين في قطاع غزة، فضلا عن قطع الاتصالات التي تعوق الهلال الأحمر الفلسطيني في التوصل مع المؤسسات الدولية، وغيرها من الشركاء، لعدم إمكانيتهم في إغاثة المنكوبين والجرحى.

دخول المساعدات لغزة

وأضاف الناظر، أن ممثلي الهلال الأحمر والصليب الأحمر، يعبرون عن مدى البؤس في وصول المساعدات، مشددا على المجتمع الدولي بتسهيل دخول المساعدات، وتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وفقا للمرحلة الحالية، جراء الانتهاكات والاجتياح البري والبحري والجوي، وتقديم كل التسهيلات للهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات لفلسطين.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، رفضه لما يحدث للمدنيين بقطاع غزة الآن، مشيرا إلى أن عدد المساعدات التي دخلت لقطاع غزة حتى الآن 84 شاحنة، منوها بأن هذا عدد قليل للغاية، وليست قادرة على تلبية الاحتياجات.

رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني

وتابع أن عدد الشاحنات الجاهزة للدخول 1000 شاحنة، مؤكدا أن الهلال الأحمر المصري مستمر في فرز وتعبئة المساعدات لغزة، منذ اللحظة الأولى، بالتواصل مع نظيره الفلسطيني، في تحديد الاحتياجات والأولويات، والعمل على مدار الساعة لإرسال رسالة التضامن والدعم لممثلي الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الدكتور رامي الناظر، إن من يسلم المساعدات والشاحنات الإغاثية، هو الهلال الاحمر الفلسطيني، والأنروا، لتوصيلها للمحتاجين في هذا الوقت الحرج الصعب.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الثالث، لجمعية الهلال الأحمر المصري، المنعقد اليوم السبت في مقرها الرئيس بمدينة نصر، بشأن استمرار تنسيق المساعدات والإغاثات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بفلسطين، جراء الانتهاكات التي يشهدونها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والاجتياح البري والبحري والجوي.