كاتب صحفي: مساندة مصر للقضية الفلسطينية عقيدة ثابتة منذ 75 عامًا

قال جمال عفيفي، كاتب صحفي، إنَّ مساندة مصر للقضية الفلسطينية عقيدة ثابتة ولا تحيد عنها الدولة أبدًا منذ عام 1948 وحتى وقتنا هذا، مستندًا إلى كلمات الرئيس السيسي وموقفه وتصريحاته اليوم: «الدولة المصرية منذ فترة طويلة تقف بجانب القضية الفلسطينية».

«عفيفي»: تحركات مصرية واسعة لإيقاف أي نزاع بغزة

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخلة هاتفية له لشاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ وقوف الدولة المصرية بجانب القضية الفلسطينية تجلى منذ عام 2014 وحتى اليوم، بدليل تحركات كبيرة وواسعة لإيقاف أي نزاع على الأراضي الفلسطينية، وتحديدًا أرض غزة.

دعم كبير لغزة قدمته الدولة المصرية في عام 2021

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أنَّ الدولة المصرية قدمت في عام 2021 دعمًا كبيرًا لـ أهالي غزة، بمنحها 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومنذ 7 أكتوبر وحتى اليوم تبذل مصر جهودًا وتحركات واسعة واتصالات مكثفة ومستمرة بقادة العالم من أجل إيقاف الصراع الدائر بغزة.