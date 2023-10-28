«لا احتفال وأهلنا تحت القصف».. كاظم الساهر يلغي حفلاته بسبب الوضع في غزة

«لا احتفال وأهلنا تحت القصف».. هكذا أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر تأجيل حفلاته المقبلة في قطر وعمان إلى أجل غير مسمى بسبب الأحداث الراهنة في قطاع غزة، وذلك عبر تدوينة على حسابه بـ«إنستجرام»، متابعا: «ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يقوم فيها الفنان كاظم الساهر بإلغاء حفلاته الغنائية بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، في عام 2006 ألغى عدد من الحفلات الغنائية التي كان من المقرر إقامتها في عدد من العواصم والمدن العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان في ذلك الوقت، وقام بالتبرع لصالح متضرري الحرب في لبنان.

وخلال الأحداث التي شهدتها العراق في نهاية عام 2019، ألغى «الساهر» حفلاته في موسم الرياض، وفقا لما أعلنه عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي «نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب، نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم».

كاظم الساهر يؤجل جولته الغنائية في أمريكا وكندا بعد وفاة زوجته السابقة

وتكررت الواقعة أيضا في مارس 2022، حيث ألغى الفنان العراقي عدد من الحفلات ضمن جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، حدادا على وفاة زوجته السابقة وأم أولاده، السيدة «عروبة الساهر»، والتي نعاها عبر حسابه قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله».

وطالب من جمهور حفلاته في الولايات المتحدة في أمريكا وكندا الاحتفاظ بالتذاكر حتى الإعلان عن موعد جديد للحفل، أو طلب استردادها بالكامل.