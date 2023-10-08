دولة تخرج عن صمتها بعد انتشار حشرة بق الفراش في فرنسا: قتلها أصبح صعبا

مخاوف شديدة بشأن غزو حشرة بق الفراش المملكة المتحدة بعدما هددت فرنسا؛ لتستعد الفنادق ومشغلو وسائل النقل للتعامل معها من بينها سلسلة فنادق كبرى تعمل على استجواب الضيوف للتحقق مما إذا كانوا قد وصلوا من فرنسا، كما يتم تنظيف غرف الأشخاص بشكل عميق من قبل خبراء مكافحة الحشرات عند مغادرتهم.

ماذا يرى العلماء بشأن بق الفراش؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الخطوط الجوية الفرنسية، التي تسير ما يصل إلى 6 حلات مباشرة يوميا من باريس إلى لندن، قالت إنها ستوقف تشغيل أي طائرة إذا تم اكتشاف حشرة بق الفراش على متنها، وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء من أن بق الفراش الخارق قد طور مقاومة للمبيدات الحشرية.

وقال نيكولا رو دي بيزيو، خبير مكافحة الآفات: «لقد أصبح قتلهم أصعب من أي وقت مضى، يجب على مكافحة الآفات العودة لقتلهم مرة أخرى لأنهم ينجون من الرذاذ».

وأثار تفشي الحشرات الماصة للدماء، والتي تسبب لدغاتها حكة مؤلمة، موجة من الاشمئزاز في باريس، حيث لجأ السكان والسياح إلى وسائل التواصل الاجتماعي لنشر صور للحشرات التي تزحف عبر ملاءات أسرة الفنادق ومقاعد القطارات.

تداعيات مهمة بشأن بق الفراش في بريطانيا

مع وصول آلاف المسافرين يوميًا من فرنسا على متن القطارات والرحلات الجوية والعبارات، تتزايد المخاوف من انتشار حشرة بق الفراش بسرعة، حيث تسأل شركة فنادق ومنتجعات شهيرة، والتي تدير 18 فندقًا في المملكة المتحدة، الضيوف الجدد عما إذا كانوا سافروا من فرنسا، وفقًا لموظفي أحد فنادقها في لندن.

وبحسب موظف استقبال إحدى الفنادق: «في كل مرة نقوم فيها بتسجيل الوصول، نسأل الضيف: «هل أنت مسافر من باريس؟.. بمجرد مغادرة الضيوف، نقوم بإخراج تلك الغرفة المعينة من الخدمة ونقوم فقط بتنظيف كل شيء مرة أخرى».

وقالت إحدى خطوط السكك الحديد البريطانية، إنّ قطاراتها بين لندن وباريس سيتم تطهيرها إذا كان هناك أدنى شك في الإصابة، بينما قال مديرو النقل في لندن إنهم يراقبون شبكة مترو الأنفاق.

فيما أوضح العاملون بأحد الفنادق إنه لم يتم اكتشاف أي بق الفراش هناك، لكن الموظفين تلقوا تدريبًا خلال الأسبوعين الماضيين على كيفية اكتشاف الآفات، فيما كشف رؤساء الطيران أنهم يراقبون الوضع عن كثب وسط تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد برصد حشرة بق الفراش في مطار شارل ديجول بباريس– أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وعلى هامش زيادة انتشار حشرة بق الفراش، قالت الخطوط البريطانية: «يتم تنظيف طائراتنا على مستوى عالٍ جدًا كل ليلة مع تطهير الأجزاء الرئيسية من المقصورة نواصل مراقبة الوضع في فرنسا بنشاط».

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية إنه إذا تم الإبلاغ عن وجود بق الفراش على متن إحدى رحلاتها، فسيتم إيقاف الطائرة وسيتم إرسال فريق متخصص على الفور لتأكيد أو استبعاد وجود هذه الحشرات، متابعة: «إذا تم التأكد من وجود بق الفراش، فسيتم إجراء معالجة كيميائية للطائرة».