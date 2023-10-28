غلق مركز طبي ومعمل تحاليل وضبط أدوية منتهية الصلاحية في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلاً عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات، الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

التفتيش على 10 مستشفيات ومراكز طبية

وأوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية، أنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والسلامة والصحة المهنية وجهاز حماية المستهلك والرقابة التجارية بمديرية التموين وهيئة سلامة الدواء بالشرقية، للتفيش على 10 مستشفيات ومراكز طبية و3 معامل تحاليل بنطاق مدينة الزقازيق، وأسفر التفتيش على الغلق الفوري لمركز طبى يعمل بدون تراخيص وغلق معمل تحاليل لعدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية وتحرير خمس محاضر جنح لخمس مستشفيات لوجود مخالفات بها.

مستلزمات طبية مجهولة المصدر

وأشار مدير إدارة شؤون البيئة أن المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت التي تم التفتيش عليها تتمثل في (وجود ادوية منتهية الصلاحية – وجود مستلزمات طبية مجهولة المصدر –وجود تسريب في المخالفات الطبية الخطرة وعدم فصلها ببقية المخالفات وعدم التخلص الأمن منها – إدارة مركز طبى لإنقاص الوزن وعلاج الأمراض الجلدية بدون ترخيص – عدم توافر الإشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة.