عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد رفع آثار حادث البحيرة (صور)

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، بعد رفع آثار حادث البحيرة الذي أسفر عن مصرع 32 شخصاً وإصابة 60 آخرين، طبقا للبيان الصادر عن وزارة الصحة صباح اليوم السبت.

عودة الحركة المرورية إلى طبيعتها بعد حادث البحيرة

وتوجه اللواء محمد عيسي عمار، رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، على الفور، إلى موقع حادث البحيرة بالطريق الصحراوي لمتابعة الحادث وإزالة آثاره.

مصرع 32 شخصاً وإصابة 60 آخرين في حادث البحيرة

وكانت غرفة العمليات المركزية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات علي الطرق الصحراوي، وعلى الفور توجه اللواء محمد عيسي عمار بمرافقة نواب رئيس المركز ورؤساء قرى الظهير الصحراوي لموقع الحريق، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، لموقع الحادث، فور تلقي البلاغ.

وانتقلت القيادات الأمنية، لمتابعة الموقف، والوقوف على آخر المستجدات، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفي اليوم الواحد ومستشفى وادي النطرون.

ووجه رئيس مدينة أبو المطامير بسرعة إزالة آثار الحادث عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة الموقع، للوقوف علي أسباب الحريق.