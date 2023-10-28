جلسة تشاور مجتمعي في مركز الفتح بأسيوط لمناقشة احتياجات المواطنين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم عقد جلسة تشاور بمركز الفتح لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين، تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/ 2025، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

جلسات تشاور

وأشار محافظ أسيوط إلى انطلاق جلسات التشاور بكل مراكز ومدن المحافظة حتى 9 نوفمبر 2023، بجميع المراكز والأحياء وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي، ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

المشاركة المجتمعية

وتم تنظيم جلسة التشاور العامة بمركز الفتح، بحضور عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وبهاء على عثمان مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة بالديوان العام للمحافظة، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية، وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتم خلالها استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية (2024/2025) والإطلاع على ابرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات.

التوسع في فتح منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة

ووفي سياق آخر، أعلن محافظ أسيوط التوسع فى فتح منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وكلّف المحافظ ، سكرتير عام مساعد المحافظة المحاسب عدلي أبوعقيل، وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء لفتح منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية، وتفقد سلاسل المحلات والمعارض للتأكد من مشاركتها فى مبادرة تخفيض اسعار السلع الاساسية وتلبية احتياجات المواطنين.