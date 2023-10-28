ناقدة فنية: دعوات مكثفة لمقاطعة «ديزني وباراماونت» بعد دعم دولة الاحتلال

قالت مي جودة الناقدة الفنية، إن شركة «ديزني» تبرعت لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بـ2 مليون دولار، أما «باراماونت» فتبرعت بمليون دولار، وهناك نجوم في الغرب قدموا الدعم لدولة الاحتلال، على الرغم من الانتهاكات العديدة، التي تحدث في حق الفلسطينيين.

«جودة»: دعوات مكثفة لمقاطعة «ديزني وباراماونت»

وأكدت «جودة» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج 8 الصبح، على شاشة dmc، مع الإعلامية داليا أشرف هناك دعوات مكثفة لمقاطعة «ديزني وباراماونت»، بعد التبرع لدولة الاحتلال بـ3 ملايين دولار، وعبر عدد كبير من الجمهور، بعدم رغبتهم في رؤية أي فيلم، من إنتاج الشركتين.

داليا أشرف: ضرورة مقاطعة «ديزني» بعد دعمهم لقتل الطفل الفلسطيني.

ووجهت الإعلامية داليا أشرف، دعوة إلى كل أم وأب مصري أو عربي، بمقاطعة «ديزني» التي تبث سموما في عقول الأطفال العرب، بأشياء مخالفة للعادات والتقاليد العربية، ودعمهم أيضًا لقتل الطفل الفلسطيني.