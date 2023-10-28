«المهندسين» تستعلم عن المعاهد الحاصلة على ضمان جودة التعليم

خاطب طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بتاريخ 17/10/2023، طالبًا الإفادة بأسماء المعاهد الهندسية العليا التي حصلت على اعتماد الجودة، ووالتي تقدمت للحصول عليها فقط وقدمت المستندات والأوراق المطلوبة.

قيد خريجي المعاهد الهندسية

وأوضحت نقابة المهندسين أن 31/10/2023، هو آخر يوم في المهلة المحددة، وسيدخل القرار الخاص بقيد خريجي المعاهد الهندسية حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2023، وجاء ذلك تنفيذًا وتفعيلًا لقرارات نقابة المهندسين والجمعيات العمومية والمجلس الأعلى، المتعلقة بضوابط القيد بالنقابة.

قرارات نقابة المهندسين

يذكر أن نقابة المهندسين أصدرت عددًا من القرارات والضوابط لتنظيم قيد خريجي المعاهد الهندسية.