انطلاق المعسكر الرابع «الرياضة من أجل التنمية» في القاهرة

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع محافظة القاهرة، اليوم الأول من المعسكر الرابع «الرياضة من أجل التنمية»، بالتنسيق والتعاون مع منظمة اليونسيف العالمية، وذلك على ملاعب مركز التنمية الشبابية بالخيالة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور سيد حُزين وكيل الوزارة مدير المديرية.

وأكدت مديرية الشباب بالقاهرة أن تنفيذ برنامج «الرياضة من أجل التنمية» تأتي تحت شعار «لياقتي مهارتي»، لتنمية مهارات الفتيات في مجال الرياضة في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وجعلها أسلوب حياة كمحور رئيسي من محاور استراتيجية الوزارة.

تمكين الفتيات

وأوضحت أن مبادرة «دوى» تهدف إلى تمكين الفتيات، وتنمية وصقل مهاراتهن، ويجري تنفيذها على مستوى جميع محافظات الجمهورية في إطار السعى نحو خلق مجتمع من الأشخاص والمؤسسات التي تدعم الفتيات لتحقيق إمكانياتهن الكاملة.

وسبق تنفيذ ثلاث معسكرات خلال الفترة السابقة وتمت زيارة ميدانية من قبل فريق يونسيف مصر وزيارة المستشار الإقليمي لتمكين الفتيات لفاعليات المعسكر، حيث أشادوا بحسن التنظيم والوعي الملحوظ لدى المتدربين.

استراتيجية الدولة

ومن جانبه، أكد الدكتور سيد حُزين، وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، على تسخير كافة الامكانيات اللازمة لإقامة مثل هذه الأحداث العائدة بالنفع على شابات وشباب وطننا الغالى والذى يتماشي مع إستراتيجية الدولة المصرية الحديثة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.