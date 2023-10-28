سيارات متنقلة لتقديم الخدمات التكنولوجية في البحيرة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة دمنهور خلال الفترة من 1 حتى 16 نوفمبر المقبل، وذلك لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

سيارات تكنولوجية متنقلة في البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن سيارات المراكز التكنولوجية ستتواجد في مدينة دمنهور بجوار مدرسة طه حسين الإعدادية، بجوار كوبري أفلاقة يومي 1و2 نوفمبر، ويومي 5 و6 نوفمبر بجوار مسجد ناصر.

وستتواجد السيارات في ميدان جلال قريطم يومي 7و8 نوفمبر، ويومي 9 و12 نوفمبر، أمام المستشفى العام، ويومي 13و14 بجوار موقف دمنهور، ويومي 15 و16 أمام حديقة اللوتس بأبو الريش.

وأكدت «بلبع»، أنه سيتم تقديم العديد من الخدمات من خلال المركز التكنولوجي المتنقل، ومنها تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة، وتراخيص الإشغالات، والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأكدت، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركناً أساسياً لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.