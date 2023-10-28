معرض لتوزيع ملابس جديدة على 400 أسرة من الأولى بالرعاية في البحيرة

نظمت جمعية الأورمان في البحيرة معرضا لتوزيع الملابس الجديدة بنادي الزراعيين بمركز أبو المطامير، وذلك لدعم 400 أسرة من الأولى بالرعاية والأيتام بقرى عزبة عبدالغني ونصير والسجيني وجناكليس بمركز أبو المطامير، وذلك بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة.

تنظيم معرض ملابس بالمجان في البحيرة

وأشار اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم.

وشدد مدير جميعة الأورمان على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح، أن تنظيم معارض الملابس الجديده على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالاً لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 25 عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها.

تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية في البحيرة

وأوضح، أن الجمعية بمحافظة البحيرة نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.