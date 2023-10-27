«تعليم البحيرة»: الموافقة على إنشاء مدرستين ثانوية فنية

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على إنشاء مدرستين ثانوية فنية بنطاق المحافظة، وهما مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الفنية التجارية بنات بإدارة مركز دمنهور التعليمية، ومدرسة أبيس الثانوية الفنية التجارية المشتركة بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية.

إقامة مدرستين ثانوية فنية في البحيرة

جاءت الموافقة على إنشاء المدرستين ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم وتنمية التعليم الفني لإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لسوق العمل والإنتاج والمساهمة في كافة خطط وبرامج التنمية والبناء التي تشهدها الدولة في شتى المجالات والقطاعات.

وتضمن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنشاء مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية الفنية التجارية للبنات نظام السنوات الثلاث، كمدرسة ملحقة بمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة مركز دمنهور التعليمية، اعتبارًا من العام الدراسي 2023/2024.

برنامج المدارس الجديدة

وتضمن القرار الثاني إنشاء مدرسة أبيس الثانوية الفنية التجارية المشتركة نظام السنوات الثلاث، كمدرسة ملحقة بمجمع مدارس أبيس 6 التابع لإدارة مركز كفر الدوار التعليمية، اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024.

وأوضح القرار أن مدة الدراسة بهما ثلاث سنوات، ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث، ويحدد فيها اسم البرنامج، كما تضم البرامج التالية «فني مبيعات - فني كاتب حسابات - فني تأمينات تجارية واجتماعية - فني سكرتير»

ويقبل الطلاب بهذه المدارس الملحقة، وفقا لشروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث الواردة بالقرارات الوزارية والصادرة في هذا الشأن، وتطبق عليهم القرارات الوزارية الصادرة بشأن نظام التقييم، وضوابط امتحانات النقل والدبلوم لطلاب المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث.