إزالة 34 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة (صور)

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 34 حالة تعدٍ بمساحة 5035 مترًا بنطاق 11 مركزا جاءت كالآتي

- 8 حالات تعدٍ بمساحة 990 مترا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الأسمنتية وردم حفر بالدلنجات.

- 3 حالات تعدٍ بمساحة 930 مترًا مربعا عبارة عن أسوار طولية وعرضية وشدات خشبية، وردم حفر بنطاق قرى شرنوب دسونس، أم دينار، و شرنوب وسنهور بدمنهور.

- 4 حالات تعدي بمساحة 730 متراً مربعاً عبارة عن مباني وتشوينات بالطوب الأبيض وردم قواعد خرسانية وشدات خشبية بحوش عيسى.

- 3 حالات تعدي بمساحة 505 أمتار مربع عبارة عن ردم حفر وقواعد بالرحمانية.

- 4 حالات تعدي بمساحة 502 متر مربع عبارة عن إيقاف وردم حفر وقواعد بشبراخيت.

- 3 حالات تعدي بمساحة 400 متر مربع عبارة عن شدات خشبية وبناء مخالف في المهد بنطاق قرى النبيرة وششت الأنعام بإيتاي البارود.

- 4 حالات تعدي بمساحة 340 متراً مربع عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بقرية كوم البركة بكفر الدوار.

- حالة تعدي بمساحة 200 متر مربع بنطاف قرية النجاح مركز بدر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيري والمونة الأسمنتية.

- حالة تعدي بمساحة 162 متراً مربع عبارة عن شدة خشبية استعداد لعمل حملات خرسانية بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية.

- حالة تعدي بمساحة 144 متراً مربع عبارة عن شدة خشبية لأعمدة خرسانية بمركز إدكو.

- حالتا تعدي بمساحة 132 متراً مربعاً عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض وشدات خشبية بقريتي الطود وبيبان بكوم حمادة.

ومن جهتها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الفرق المتغيرات المكانية للعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

حملات إزالة تعديات على الأراضي في البحيرة

وتأتي حملات إزالة تعديات الأراضي الزراعية طبقاً تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

كما شددت «بلبع» على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.