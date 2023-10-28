الرئيس السيسي: الشركات غير المربحة لا تستحق الحوافز

أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنَّه من الضروري أن يكون طالب التعليم الفني بالمدارس دوره إيجابي في المنشأة الصناعية، موضحًا أنَّ عكس ذلك يعد مشكلة في بناء الشخصية.

وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أنَّ هناك شركات لا تحقق أرباحًا وتطالب بالحوافز، متابعًا: «لو مدرك إن الأرباح دي من دم بلده مش هيعمل كدة، الفكرة ليست الجلوس لمدة 4 ساعات في المكتب وخلاص».