الرئيس السيسي: الشركات غير المربحة لا تستحق الحوافز
كتب:
محمد عزالدين
12:07 م | السبت 28 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أكّد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنَّه من الضروري أن يكون طالب التعليم الفني بالمدارس دوره إيجابي في المنشأة الصناعية، موضحًا أنَّ عكس ذلك يعد مشكلة في بناء الشخصية.
وتابع الرئيس السيسي، خلال كلمته بافتتاح النسخة الثانية للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أنَّ هناك شركات لا تحقق أرباحًا وتطالب بالحوافز، متابعًا: «لو مدرك إن الأرباح دي من دم بلده مش هيعمل كدة، الفكرة ليست الجلوس لمدة 4 ساعات في المكتب وخلاص».