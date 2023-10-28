تجاوزت المليون.. إيرادات 9 أفلام مصرية في السينمات خلال 24 ساعة

حققت أفلام موسم أفلام صيف 2023 المعروضة في السينمات حاليا، إيرادات بلغت مليون و165 ألف جنيه، إجمالي إيرادات 9 أفلام عن أمس الجمعة، وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ويحافظ فيلم «فوي فوي فوي» على تواجده في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية، محققا 360 ألف جنيه، يليه في المركز الثاني فيلم «الخميس اللي جاي» محققا 237 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثالث فيلم «وش في وش» بـ184 ألف جنيه، يليه فيلم «العميل صفر» بـ177 ألف جنيه، أما حقق فيلم «حسن المصري» 113 ألف جنيه ليأتي في المركز الخامس.

«البعبع» يتذيل قائمة الإيرادات بـ1995 جنيها.. وسحب «مستر إكس»

وكان المركز السادس من نصيب فيلم «سكر» بـ72.6 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «بيت الروبي» إيرادات بلغت 12.9 ألف جنيه، يليه «ولاد حريم كريم» بـ5 آلاف جنيه، وجاء في المركز الأخير فيلم «البعبع» 1995 جنيها.

وشهدت دور العرض السينمائي، الخميس الماضي، سحب فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي بعد تذيله قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وكان أخر رقم يومي حققه أمس الأربعاء نحو 877 جنيها، وذلك بعد استمرار الفيلم في السينمات على مدار 17 أسبوعا حقق خلالها 32 مليون و52 ألف جنيه.