«الخميس اللي جاي» يحتفظ بالمركز الثاني في دور العرض بإيرادات 238 ألف جنيه

حقق فيلم «الخميس اللي جاي»، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ 237 ألف و320 جنيه، وجاء بالمركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ تضم قائمة الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما وهي: فوي فوي، حسن المصري، وش في وش، العميل صفر، أولاد حريم كريم، بيت الروبي، البعبع، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم الخميس اللي جاي، بنحو مليون و500 ألف جنيه، وذلك على مدار 9 أيام عرض بالسينما، وجاء بالمركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية والتي يتصدرها فيلم فوي فوي فبطولة محمد فراج.

أبطال فيلم «الخميس اللي جاي»

فيلم الخميس اللي جاي بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

قصة فيلم «الخميس اللي جاي»

تدور قصة فيلم «الخميس اللي جاي»، في إطار كوميدي يحمل مزيجًا بين التشويق والإثارة، وكل ذلك بسبب مكان مهجور كل من يقترب منه يصاب بواحدة من اللعنات التي تقلب حياته رأسًا على عقب، ويسعى الجمع لفك طلاسم ما يحدث في حياتهم.