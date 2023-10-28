2000 جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما في يوم واحد.. المركز الأخير

تذيل فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، الأمر الذي يجعله مهددًا بالسحب من دور العرض خلال الساعات المقبلة حيث حقق أمس الجمعة إيرادات ألف و995 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، فيما جاء في المركز قبل الأخير فيلم أولاد حريم كريم والذي حقق إيرادات أمس نحو 5 آلاف جنيه.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم البعبع عل مدار نحو 15 أسبوع عرض بالسينما ومنذ انطلاق عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023 بأكثر من 43 مليون جنيه، ويعد أول عمل سينمائي يجمع بين أمير كرارة وياسمين صبري.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع، في إطار يجمع بين الكوميدي ولأكشن والتشويق، حيث يلتقي سلطان البعبع ويقوم بدوره أمير كرارة، بطفلين يزعمان أنه والدهما، ليجد نفسه في ورطة بصحبتهما، وفي الوقت نفسه يلتقي بفتاة تقلب حياته رأسًا على عقب.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.