5 آلاف جنيه إيرادات فيلم أولاد حريم كريم بالسينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم أولاد حريم كريم، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ5 آلاف و284 جنيها، وجاء ترتيبه في المركز الثامن وقبل الأخير بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث يسبقه في الترتيب أفلام فوي فوي، الخميس اللي جاي، وش في وش، العميل صفر، الحسن المصري، بيت الروبي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم أولاد حريم كريم، منذ انطلاق عرضه بالسينما بنحو 8 ملايين جنيه، وعرض الجزء الأول منه عام 2005، وشارك في بطولته وقتها ياسمين عبد العزيز، هناء الشوربجي، إدوارد، طلعت زكريا الذي توفى عام 2019.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، بشرى، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

قصة فيلم أولاد حريم كريم

ويستكمل فيلم أولاد حريم كريم، رحلة كريم الذي يقوم بدوره مصطفى قمر بعد وفاة زوجته، وحياته مع ابنته الوحيدة التي تقع في غرام شاب، تشاء الأقدار أن يكون ابن صديقته داليا البحيري، لتتصاعد القصة في إطار كوميدي رومانسي.