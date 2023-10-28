قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي وجه رسائل طمأنة للمصريين على الأمن القومي

أكد المهندس علي جبر، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة تضمنت رسائل طمأنة للمصريين، حيث توضح أن مصر دولة قوية وقادرة على حماية آمنها الداخلي وحدوها الخارجية، وهي رسالة تحذير لكل من يخطط للعبث بالأمن القومى المصري، موضحا أن الرئيس كان حريصا على توضيح الدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية، وهو دور إيجابي من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودفعها نحو التنمية والبناء.

الرئيس السيسي يطالب بوقف إطلاق النار في فلسطين

وقال جبر، في بيان له اليوم، إن الرئيس السيسي يؤكد دائما ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا وإدخال المساعدات على وجه عاجل، لأن الدولة المصرية تستهدف حماية المدنيين خوفا من اتساع نطاق الصراع لأن اتساع الصراع ضد مصالح المنطقة بأكلمها، موضحا أن الرئيس السيسي وضح موقف مصر بترحيبها بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار العربي لوقف النار في غزة، بأغلبية الدول الأعضاء من أجل إعلان تهدئة تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.

أمن مصر القومي

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس السيسي حرص على توضيح قدرة الدولة المصرية علي حماية أمنها القومي وسلامة ووحدة أراضيها، كما حرص على طمأنة المصريين، بعد سقوط طائرتين مسيريتن في طابا ونويبع بشبه جزيرة سيناء وتأكيده أن مصر دولة ذات سيادة ويجب احترام مكانتها وسيادتها، وأن مصر بقوية بشعبها وجيشها لا يمكن أن تمس ولا قلق عليها، والتحذير من توسعة دائرة الصراع وانزلاق قوى إقليمية في هذه الحرب مما سينعكس سلبا على المنطقة والعالم.

وأوضح جبر، أن الرئيس السيسي، وجه رسائل للمصريين تؤكد على ضرورة العمل الجاد في كافة المجالات، وتطوير التعليم الفني، وكشف خطة الدولة في تطوير الصناعة المصرية ودعم المصنعين وإمكانية الاستفادة من الأراضي المستردة في كافة المحافظات، بجانب تأكيد الرئيس السيسي على استعداد الدولة المصرية لعمل المنشآت المدنية مهما كانت تكلفتها من أجل جعل رجال الصناعة يركزون في المعدات القادمة لعمل نقلة كبيرة في مجال الصناعة.