كاتب صحفي: مصر دولة قوية تستطيع الدفاع عن حدودها.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم

قال الكاتب الصحفي الدكتور صلاح مغاوري، إن أهم رسالة من رسائل الرئيس السيسي في مؤتمر اليوم، سواء للداخل أو الخارج، تنحصر في كون مصر دولة قوية وتستطيع الدفاع عن حدودها بكل ما تملكه من قوة، وأن الحكمة تقتضي التصرف بعقلانية.

«مغاوري»: مصر قادرة على حماية حدودها وأمنها

أضاف «مغاوري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر بشعبها وجيشها قادرة على حماية حدودها وأمنها القومي، وفقا لرسائل الرئيس السيسي بمؤتمر اليوم، ومن بين العديد من الرسائل الأخرى التي وجهها تأتي الرسالة الأهم خلال الكلمة الهادئة التي ألقاها اليوم، وهي: «مصر قادرة على حماية أمنها القومي، وهي رسالة يجب أن توجه إلى الجميع».

سعي مصر إلى تهدئة الأوضاع

وتابع الكاتب الصحفي: «مصر بالفعل بما لديها من قوى وتاريخ طويل، تسعى إلى تهدئة الأوضاع، ولا تسعى أبداً إلى افتعال الأزمات، ورغم التحديات والضغوط التي تُمارس، إلا أنَّ مصر تتصدى للعديد من المحاولات وتتصرف على نحو عقلاني لحماية أمنها القومي».