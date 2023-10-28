حزب مصر الحديثة: رسائل الرئيس السيسي اليوم كانت مهمة للشعب والعالم

أشاد الدكتور وليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة بالكلمة الهامة التي القاها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي للصناعة.

رسائل الرئيس السيسي

وقال الدكتور وليد دعبس، في بيان له، إنَّ الرئيس وجه رسائل هامة سواء للشعب المصري أو للعالم وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة مطالبًا بوقف هذا العدوان حفاظًا على أرواح المدنيين، ومحذرًا من اتساع دائرة الصراع حتى لا تتحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة سوف تؤذي الجميع.

دعم قطاع الصناعة

وأضاف «دعبس»: إننا نأمل أن يستمع العالم بجدية إلى هذه التصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الرئيس أكّد دعم قطاع الصناعة والاستثمار في هذا القطاع ومنح المزيد من التيسيرات لرجال الصناعة وتأهيل المدارس الفنية الثانوية الصناعية، لأن الصناعة قاطرة هامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.