«السياحة الثقافية»: «لندن السياحي» حدث هام لتعزيز مكانتنا على خارطة التعاقدات السياحية

قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، إن معرض «لندن السياحي» الذي تستضيفه العاصمة البريطانية خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل هو حدث هام جدا، مضيفا أنه يشهد بنسبة كبيرة تحديد خارطة تعاقدات الدول السياحية خلال الموسم السياحي الشتوي الحالى، وأيضا الموسم السياحي الصيفي المقبل، موضحا أن الجناح المصرى المشارك في المعرض جاهز بشكل كبير للترويج للمقصد السياحي المصري.

الترويج لزيارة القاهرة والأقصر وأسوان في معرض «لندن السياحي»

أضاف «عبدالعال» لـ«الوطن» أن جمعية مستثمرو السياحة الثقافية ستركز من خلال المعرض على الترويج للسياحة الأثرية والثقافية الموجودة في كل من الأقصر وأسوان والقاهرة، مشيرا إلى أن الجانب الرئيسي فى عملية الدعاية سيرتكز على ارتفاع مستوى الخدمة المقدمة للسياح خلال زيارتهم لمصر، فضلا عن الإمكانات السياحية والأثرية الموجودة في تلك المدن.

«عبدالعال»: مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة

أشار أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية إلى أن القطاع السياحي المصري لن يلجأ خلال المعرض لخفض أسعار برنامج زيارة مصر، مضيفا أن السعر الحالي لزيارة مصر يعتبر جيد للغاية بالنسبة لشركات السياحة الأجنبية التى تسير رحلات لمصر، فى ظل إرتفاع أسعار زيارة بعض الدول التى لا تمتلك التنوع السياحى وجودة الخدمات الموجودة في المقصد السياحي المصري.