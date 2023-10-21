مظاهرات حاشدة في لندن وبرلين لدعم الفلسطينيين والتنديد بالعدوان الإسرائيلي

شهدت عدة عواصم أوروبية، من بينها لندن وبرلين، مظاهرات حاشدة مساء اليوم السبت، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي دخل أسبوعه الثالث.

مظاهرات حاشدة في لندن

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، انطلقت مظاهرات لندن من أمام قوس الرخام «ماربل آرتش»، واستمرت المسيرة الحاشدة، التي شارك فيها أكثر من 100 ألف متظاهر، حتى وصلوا إلى ساحة البرلمان، وفقاً للشرطة البريطانية.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، كما رددوا الهتافات المعبرة عن الأزمة الجارية في قطاع غزة، ومنها «الحرية لفلسطين»، وحملوا يافطات ولافتات كتب عليها باللغتين العربية والفلسطينية «الحرية لفلسطين»، و«أوقفوا الإبادة الجماعية»، بالإضافة إلي «أوقفوا الحرب على غزة».

العالم ينتفض من أجل فلسطين

وفضلاً عن مظاهرات لندن، شهدت العديد من عواصم العالم مسيرات للتنديد بالعدوان والعقاب الجماعي الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مطالبة بأن يكون للفلسطينيين الحرية في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.

حيث شهدت العاصمة الألمانية برلين تظاهرات حاشدة اليوم السبت، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية على المواطنين في قطاع غزة.

كما نظمت مسيرات في قيرغيزستان تضامنًا مع فلسطين، وتنديدًا بالعدوان الذي يشنه قوات الاحتلال على سكان قطاع غزة والضفة الغربية، الذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، ومازال مستمراً حتى الآن، إذ رفع المنظمون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بالحرية للشعب الفلسطيني.