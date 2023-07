مشاجرة بين سيدتين تتسبب في هبوط طائرة أمريكية اضطراريا (فيديو)

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الأمريكية، كانت في رحلة داخلية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى تغيير مسارها والهبوط بشكل اضطراري في أحد المطارات الأمريكية الأقرب لها، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة كبيرة بين سيدتين على متن الطائرة، فشل أفراد طاقم الطائرة والركاب في وقف وتهدئة الموقف بينهم.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مشاهد لمقطع فيديو، تظهر سيدتين نشب بينهما مشاجرة تبادل فيها الشتائم والصراخ، وسط محاولات فاشلة متكررة من طاقم الطائرة الأمريكية وباقي الركاب في وقف المشاجرة، اضطر الطيار إلى هبوط الطائرة في دنفر وتحويل الرحلة الجوية التابعة لشركة فرونتير إيرلاينز، التي كانت في طريقها من فيلادلفيا إلى لاس فيجاس، حسبما ذكرت شبكة «نيوز ناو 8».

Are American women becoming to "violent" and "ratchet" to fly on commercial airplanes? Two women were recently arrested on a Frontier Airlines flight from Philly going to Vegas This comes after another woman went viral on a plane for having a meltdown #tmz pic.twitter.com/hWGgekDIyY