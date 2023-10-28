الكشف على 1700 مواطن مجانا في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية أبوطاحون، التابعة لمركز ومدينة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، والتي أستمرت لمدة يومين.

13 عيادة

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أن القافلة الطبية اشتملت على 13 عيادة، بها 11 تخصصا طبيا، هي الباطنة، والجراحة العامة، والقلب والأوعية الدموية، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والرمد.

الكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط

وبحسب البيان، أجريت الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة الطبية خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1742 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.