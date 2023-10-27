«صحة الفيوم» تطلق قافلة طبية مجانية على مدار يومين لأهالي أبشواي

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالفيوم، في بيان لها، عن إطلاق قافلة طبية مجانية كبرى تضم مختلف التخصصات الطبية، التي يستمر عملها على مدار يومي غدًا وبعد غد السبت والأحد 28 و29 أكتوبر الجاري، حيث تقدم كل الخدمات لأهالي قرية شكشوك خاصة ومركز أبشواي عامة بالمجان، في مقر الوحدة الصحية بالقرية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل القافلة الطبية المجانية، التي تطلقها إدارة القوافل بوزارة الصحة، ومكانها، ومواعيد عملها، والتخصصات الطبية التي تشملها في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

انطلاق قافلة طبية مجانية

وأوضحت مديرية الشئون الصحية والسكان بمحافظة الفيوم برئاسة الدكتور حاتم محمد جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إنّ إدارة القوافل الطبية المجانية بوزارة الصحة والسكان تطلق قافلة طبية على مدار يومي 28 و29 أكتوبر 2023 الجاري، في مقر الوحدة الصحية بقرية شكشوك على ضفاف بحيرة قارون، بدائرة مركز أبشواي.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أنّ القافلة الطبية تقدم كافة الخدمات الطبية في تخصصات الأطفال، والجلدية، والباطنة، والجراحة، والنساء والتوليد، والأسنان، والمسالك، حيث يتم خلالها توقيع الكشف الطبي على المرضى، ووصف الأدوية المناسبة لهم.

موعد القافلة الطبية المجانية

وحددت المديرية موعد الكشف الطبي خلال القافلة المجانية حيث يبدأ من التاسعة صباحًا ويستمر حتى الثانية ظهرًا على مدار يومي السبت والأحد.

وذكرت المديرية، إنّه يجرى إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة مستمرة في القرى النائية والتي تبعد عن مدينة الفيوم، فضلًا عن القرى التي شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتخضع الوحدات الصحية بها إلى إحلال وتجديد.